Zeka illüzyonu: Papağanlara bakın, farklı olanı yakalayın!

Yağmur Dinç

Optik illüzyonlar, algınızı zorlayan ve gözlem becerilerinizi test eden zihin bükücü görüntülerdir. Bu bulmacalar dikkat süresini iyileştirmede ve konsantrasyonu geliştirmede oldukça faydalıdır.

Ayrıca optik illüzyonlar görsel algı ve beynimizin nasıl çalıştığı hakkında bilgi edinmenin eğlenceli ve ilgi çekici bir yolu olabilir.

Keskin bir göze sahip misiniz?

Hadi bu kısa meydan okumayla bunu öğrenelim.

Kaynak: Brightside

Resimde bir grup papağan görülmektedir. Ama yalnız değiller.

Resimde papağanların arasında bir bukalemun saklanıyor.

7 saniyede fark edebilir misin?

Zamanın şimdi başlıyor!

Bu optik illüzyon IQ testiyle gözlem becerilerinizi test edin.

Gizli bukalemunu buldunuz mu? İpucu mu lazım?

Resmin sol tarafında yok.

Şimdi tekrar bakın ve görebiliyor musunuz?

Zaman akıp gidiyor.

Son saniyeler kaldı...

Ve...

Zaman doldu!

İçinizden kaçı gizli bukalemunu bulmayı başardı?

Bunu başaranları tebrik ediyorum; kartal gözlüsünüz. Hala çözüm arayanlar aşağıdaki çözüme göz atabilirler.