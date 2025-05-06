Zeka küpü olan yakalıyor! 505’lerin içinde gizli 550 sayılarını 11 saniyede bulun…

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Optik illüzyon bulmacaları, hem zihinleri hem de gözleri zorluyor.

Derinlik, boyut, ışık veya gölgeyle oynayan bu tür bulmacalar, zihinsel refleksleri ve dikkat seviyesini ölçmek için harika birer araç olarak kabul edilir.

Bu optik illüzyon bulmacasında cevabı gözünüzün önünde olsa bile fark etmeniz oldukça zor!

Peki siz bu görselde gizlenen sayıları fark edebilecek misiniz?

Yukarıdaki resimde 505'lik bir dizi yer alıyor. Ancak aralarında iki tane 550 sayısı var.

Gizlenen 550 sayılarını 11 saniyede fark etmeniz isteniyor.

Belirtilen süre içinde bulduysanız tebrikler! IQ ve gözlem becerileriniz oldukça yüksek.

Bulamayanlar için cevabı aşağıda verdik: