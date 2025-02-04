Zeka Sorusu: 4 Saniyede Farklı Olan Kızı Bulan, Kazanıyor

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Beyin jimnastiği oyunları, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini test eden en eğlenceli bulmacalar arasındadır.

Bu tür oyunlar, zekayı geliştirmenin yanı sıra odaklanma ve konsantrasyonu da güçlendirir.

Bugünkü zeka testi, görsel algınızı ve dikkat seviyenizi sınayacak!

Resimde diğerlerinden farklı olan kızı yalnızca 4 saniye içinde bulabilir misiniz?

Yukarıdaki resimde birden fazla kız yer alıyor. İlk bakışta hepsi aynı gibi görünse de içlerinden biri farklı.

Göreviniz farklı olan kızı 4 saniye içinde bulmak.

Belirtilen süre içinde bulan okuyucularımızı tebrik ederiz. Bulamayanlar aşağıdaki cevaba bakabilir.