Zeka sorusu: Annesi kim? Sadece yüksek IQ’ya sahip kişiler 5 saniyede bulabiliyor

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Son dönemde sosyal medyada viral olan bu bulmaca, sadece gözlerinizi değil, tüm zihinsel kapasitenizi sınamaya geliyor.

Sadece eğlenceli olmakla kalmayan bu mini zihin oyunları, aslında beyninizin odaklanma, analiz, duygusal zeka ve problem çözme merkezlerini çalıştırıyor.

Nörobilim uzmanlarına göre bu tür bilmeceler, belleği güçlendiriyor, dikkat süresini artırıyor.

Bir küçük kız ve iki kadın... Biri onun annesi. Hangisinin annesi olduğunu bulmak için 5 saniyeniz var.

Küçük bir kız iki kadınla karşı karşıya duruyor. İkisi de spa yüz maskeleri takıyor.

Kadınlardan biri küçük kızın annesi. Peki, hangisinin annesi olduğunu bulabilir misiniz?

5 saniye içinde doğru cevabı bulan kişileri tebrik ederiz.

Bulamayanlar aşağıdaki cevabı kontrol edebilir.