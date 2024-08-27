Zeka Sorusu: Hangi Bardakta Daha Fazla Su Var? Bu Testi 8 Saniyede Sadece %1 Geçebiliyor! Her biri farklı bir nesne içeren dört bardak suyunuz var: bir makas, bir ataç, bir silgi ve bir saat. Hangi bardakta daha fazla su olduğunu söyleyebilir misiniz?

Editör: Yağmur Dinç

Bu zeka oyunu, zihni zorlayan bir meydan okumadır. Basit bir sorudur, ancak yüksek IQ'ya sahip olanların yalnızca %1'i doğru cevaba ulaşır.

Bu akıl almaz zeka oyunu, apaçık ortada olanın ötesini görme yeteneğinizi zorlayacak.

Gözlem yeteneklerinize ve eleştirel düşünme yeteneğinize güveniyor musunuz?

Bakalım bu beyin bulmacasını çözebilecek misin?

Dört bardak suyunuz var ve her birinde farklı bir nesne var: bir makas, bir ataç, bir silgi ve bir saat.

Soru şu: Hangi bardakta en fazla su var?

Basit bir soru gibi görünebilir, ancak gizli bir püf noktası var.

Her bardaktaki su miktarına aldanmayın. Dolu ve eşit görünebilirler.

Hala arayanlar için endişelenmeyin.

Aşağıdaki cevaba bakın.

Cevap B.

Burada, suya batırılmış bir nesnenin, nesnenin hacmine eşit miktarda suyu yerinden oynattığını belirten Arşimet ilkesini hatırlarız.