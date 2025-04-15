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Zeka sorusu: Hangi kedi mama kabına önce ulaşır? 11 saniyeniz var…

Zeka sorusu: Hangi kedi mama kabına önce ulaşır? 11 saniyeniz var… Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu beyin egzersizi, eleştirel düşünme ve gözlem gücünüzü sınamak için harika bir fırsat sunuyor. Hangi kedinin mama kabına ilk ulaşacağını bulmanız gerekiyor ama dikkat! Bu soruyu çözmek için yalnızca 11 saniyeniz var!