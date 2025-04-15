Zeka sorusu: Hangi kedi mama kabına önce ulaşır? 11 saniyeniz var…

Zihninizi harekete geçirecek eğlenceli ve öğretici bir zeka testiyle karşınızdayız.
Beyin jimnastiği bulmacaları, sadece eğlenceli olmakla kalmıyor; aynı zamanda konsantrasyonunuzu artırıyor, eleştirel düşünme yeteneğinizi keskinleştiriyor ve problem çözme becerilerinizi geliştiriyor.
Bu test, detaylara odaklanma ve görsel ipuçlarını doğru yorumlama yeteneğinizi sınayacak.
Ancak dikkat! Bu bulmacayı sadece üstün gözlem gücüne sahip olanlar 11 saniyede çözebiliyor.
Peki, önce hangi kedi mama kabına ulaşır?
Yukarıda paylaşılan resimde, üç ucunda A, B ve C olarak etiketlenen üç kedinin oturduğu bir labirent görülüyor. Dördüncü uçta ise mama kabı var.
Mama kabına ulaşmak için labirenti geçmeleri gerekiyor.
Mama kabına ilk ulaşan kedinin hangisi olacağını bulabilir misiniz? Sadece 11 saniyeniz var.
Bulamadıysanız, aşağıdaki cevaba göz atabilirsiniz.