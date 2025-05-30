Zeka testi: Gizli kelebeği 5 saniyede gören dahi çıkıyor

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Renkli çiçeklerle bezenmiş bir seranın içinde saklanan kelebek, görsel algınızı ve dikkat seviyenizi sınamak için hazır.

Sarı, mor ve beyaz tonlarının dans ettiği bu görsel bulmaca, ilk bakışta masum bir çiçek serası gibi görünse de, dikkatli gözler için büyük bir meydan okuma barındırıyor.

Bu tür optik illüzyonlar, problem çözme yeteneğinizi, mantıksal düşüncenizi ve dikkat sürenizi geliştirme konusunda da etkili.

Bu görselde saklanan kelebek ise yalnızca en zeki ve gözlemci kişiler tarafından 5 saniye içinde tespit edilebiliyor.

Peki, siz bulabilecek misiniz?

Yukarıdaki resimde rengarenk çiçeklerle dolu bir sera yer alıyor.

Bu çiçeklerin arasında bir yerde bir tane kelebek gizli.

Göreviniz gizli kelebeği 5 saniye içinde bulmak.

Bulamayanlar için cevabı aşağıda verdik: