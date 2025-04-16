Zeka testi: Resimde bir kaplan daha var! 5 saniyede bulan 130 IQ’lu çıkıyor

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Bir optik illüzyona baktığınızda aslında gözleriniz değil, beyniniz görür. Beyniniz o anki görüntüyü anlık olarak geçmiş deneyimlerle, alışkanlıklarla ve bilinçaltı ipuçlarıyla yorumlar.

İşte tam da bu yüzden, bazı insanlar bu tarz görsellerde gizlenen detayları anında fark ederken, bazıları ne kadar bakarsa baksın göremez.

Yeni yayımlanan bir optik illüzyon testi, aslında klasik bir orman fotoğrafına benzeyen görüntüyle karşımıza çıkıyor.

İlk bakışta sıradan bir kaplan fotoğrafı gibi görünen görsel, zekasına güvenenleri sınava sokuyor. Çünkü asıl mesele, fotoğrafa ustaca gizlenmiş ikinci bir kaplanı fark edebilmek.

Peki, siz zekanıza güveniyor musunuz?

Yukarıdaki resimde bir kütüğe tırmanan kaplan yer alıyor. Ancak resimde başka bir kaplan daha var.

Bu resimdeki gizli kaplanı 5 saniye içinde tespit edebilir misiniz?

Bunu yalnızca IQ'su 130'un üzerinde ve bilişsel esnekliği yüksek olanlar kolayca fark edebiliyor.

Bulamayanlar için cevabı aşağıda verdik: