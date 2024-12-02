Zeka Testi: Sadece %5’lik Kesim Bu Bulmacayı 6 Saniyede Çözüyor!

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Zeka bulmacaları, sadece eğlenceli değil, aynı zamanda zihni geliştirici ve güçlendirici araçlardır.

Eleştirel düşünme, problem çözme becerilerini artırmak ve beyninizi keskin tutmak için bu tür zorlu bulmacaları çözmek harika bir yöntemdir.

Araştırmalar, düzenli zeka testleri ve bulmacaların beyin fonksiyonlarını iyileştirdiğini, odaklanma ve konsantrasyon yeteneklerini güçlendirdiğini gösteriyor.

Peki, gerçekten bir dahi misiniz? 6 saniyede bu bulmacayı çözün!

Yukarıda paylaşılan görselde viral bir matematik bulmacası yer alıyor.

Buradaki göreviniz 3'ün değerini bulmaktır.

Bu matematik bulmacasını 6 saniyede çözebilir misiniz?

İŞTE CEVABI

Söz konusu sayıdan önce gelen sayıyı sırayla çarp.

Aynı işlemi yapıp 3 rakamına geçersek 3'ten önceki rakam 2'dir.

3x2=6 Soru işareti yerine gelecek olan rakam 6’dır.