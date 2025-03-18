Zeka testi: Sadece dahiler resimdeki gizli '706' sayısını 7 saniyede buluyor!

Hüseyin Topuz

Optik illüzyonlar, görsel algımızı sınayan ve dikkatimizi geliştiren eğlenceli zeka oyunlarıdır.

Özellikle, farklı bir sayıyı bulmaya dayalı zeka testleri, insanların dikkat seviyesini ölçmek için yaygın olarak kullanılır.

Sosyal medyada paylaşılan bir görselde, kullanıcılardan belirlenen süre içinde diğerlerinden farklı olan sayıyı tespit etmeleri isteniyor.

Bu bulmacada, sayıların çoğunluğunu oluşturan '709' arasında gizlenmiş farklı bir sayıyı en kısa sürede bulmanız gerekiyor.

Peki, siz bu görsele baktığınızda farklı sayıyı ne kadar hızlı bulabileceksiniz?

İşte o görsel...

Resimde yüzlerce '709' sayısı bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane farklı sayı var.

Dikkat gerektiren bu tip görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Resimdeki farklı sayıyı bulmak için 7 saniyeniz var. Süreniz başladı.

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre bitti.

İşte resimdeki farklı sayının bulunduğu yer...