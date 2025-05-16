Zeka testi: Sahte olan saat hangisi? 5 saniyeniz var…

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Zeka testleri, klasik soru-cevap formlarının ötesine geçerek artık görsel bulmacalarla karşımıza çıkıyor.

Bu tarz görsel IQ testleri, bireylerin örüntü tanıma, hızlı düşünme, mantıksal analiz ve dikkat seviyelerini ölçmek için harika bir araç olarak değerlendiriliyor.

Bugünkü test, zekâsına güvenenleri oldukça zorluyor.

İki saat arasındaki sahte olanı 5 saniyede bulabilenler, keskin bir dikkat ve güçlü görsel algıya sahip olduğunu kanıtlıyor.

Peki siz bulabilir misiniz?

Bu IQ testi zekanızı, gözlem gücünüzü ve eleştirel düşünme becerilerinizi test edecek.

Yukarıdaki resimde iki saat yer alıyor. Saatlerden biri farklı.

Göreviniz sahte olan saati 5 saniye içinde bulmak.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, cevabı aşağıda verdik: