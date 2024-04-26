Zeka testi: Taş Devri'nde bir gariplik var! 6 saniyede bulan yüksek IQ'lu çıkıyor

Resimli bulmacalar, okuyucunun eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini test eden bir tür zeka oyunudur. Bu zorlukların zekayı artırma ve konsantrasyonu geliştirme potansiyeli vardır.
Yukarıda paylaşılan görselde bir çift görülüyor.
Erkeğin baltasını mağaranın yakınına sabitlediği, dişinin ise yemek pişirmek için odun getirdiği görülüyor.
Bu resimde bir hata var ve okuyucuların görevi bunu 6 saniyede fark etmektir.
Bu zeka bulmacası, detaylara gösterdiğiniz dikkatin nihai testi olacak.
Zamanınız şimdi başlıyor!
Resme bakın ve dikkatlice inceleyin.
Hatayı fark ettiniz mi?
Resmi dikkatlice inceleyin; hatayı fark etmeye çok yakın olabilirsiniz.
Ve..
Süre doldu.
Hatayı fark eden okurlarımızı tebrik ederiz.
Yapamayanlar çözüm için aşağıya kaydırabilirler.
Resimdeki hata kadının Taş Devri'nde olmayan ayakkabılar giymesidir.