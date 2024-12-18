Zemheri ayı başladı mı, ne zaman? 2024 Zemheri tarihleri

Yağmur Dinç

Arapça’da kış anlamına gelen “zem” ile Farsça uğultu anlamındaki “harir” kelimelerinin birleşiminden oluşan zemheri kelimesi hakkında araştırmalar başladı.

Kış mevsiminin en kuvvetli zamanları, halk tarafından ''zemheri'' olarak adlandırılıyor.

Toplamda 40 gün süren zemheri ayı ile ilgili bilgileri öğrenmek isteyenler, zemheri ayı ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt arıyor.

Sıcaklık dalgalanmalarının yoğun olarak yaşandığı zemheri ayı pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Peki; 2024 zemheri ayı ne zaman? Zemheri ayı ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor? Zemheri zamanında neler yaşanır? İşte ayrıntılar...

ZEMHERİ TARİHLERİ 2024

Zemheri, Türk takviminde kış mevsiminin sonlarına denk gelen, kışın en soğuk dönemini ifade eden bir kavramdır. Bu döneme genellikle Arap takvimine dayalı halk takvimlerinde yer verilir. Zemheri, çoğunlukla 21 Aralık ile 20 Ocak tarihleri arasını kapsar.