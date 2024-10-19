Zenginliği dakikalar sürdü! Dünyanın en zengin adamı bakın nasıl her şeyi kaybetti...

Haber Merkezi

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Delaware County'de yaşayan 56 yaşındaki Chris Reynolds isimli bir adam, 2013 yılında bir Temmuz sabahı Paypal hesabını açtığında gördüğü bakiye onu tüm zamanların en zengin adamı yapmaya yetti.

Hesabında 92 katrilyon dolar olduğunu gören adam gözlerine inanamadı. Banka hesabında gördüğü bu meblağ onu sadece dünyanın en zengin adamı değil aynı zamanda dünyanın tek dolar katrilyoneri yaptı.

O dönemde net serveti 67 milyon dolar olan telekom kralı Carlos Slim’i de gerisinde bırakmaya yeten bu serveti 2 dakika içinde kaybetmesi de medyada gündem olmasına yetti.

2 DAKİKA İÇİNDE HER ŞEY BİTTİ!

Reynolds, hesabında gördüğü katrilyonlara kadar eBay adlı bir sitede araç lastikleri satarak tek seferde en fazla 1000 dolar kazanabiliyorken PayPal hesabında gördüğü katrilyonlar çılgına döndürdü.

Ancak bu sevinci kısa süren Reynolds 2 dakikanın ardından hesabında gördüğü 92 katrilyon doları kaybetti. PayPal adlı online ödeme servisi hatasını kısa sürede fark ederek sorunu düzeltti ve neden olduğu 'rahatsızlık' için Reynolds'tan özür diledi.

Söz konusu uygulamadan yaşanan olay hakkında yapılan açıklamada, "Bu açıkça bir hatadır ve Bay Reynolds'un, bunu anlamasını umut ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca online ödeme servisi, yaşanan aksaklıktan ötürü Reynolds'un seçeceği bir hayır kurumuna bir miktar para bağışlamayı teklif etti.