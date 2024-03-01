Zerdeçalla karıştırıp yüzünüze sürün, sabah böyle uyanın... Yumurtanın sadece mutfaktaki değil, güzellik rutininizde de önemli bir rol oynadığını biliyor muydunuz? Özellikle zerdeçalla karıştırıp uyguladığınızda bakın ne işe yarıyor…

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Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi yumurta, güzellik rutinlerinde de fayda sağlar.

Zengin protein, vitamin ve mineral içeriğiyle vücudunuzun tüm sistemlerine destek verir. Ancak, yumurta sadece içeriden değil, aynı zamanda dışarıdan da mucizeler yaratır.

Cildi nemlendirir, esnekliğini arttırır ve parlaklık kazandırır. Yumurta akı ise ince çizgileri ve kırışıklıkları önlemekte birebirdir, cildi sıkılaştırır ve elastikiyetini arttırır.

Peki zerdeçalla karıştırmayı denediniz mi? Zerdeçal ve yumurta akı karışımı bakın ne sonuçlar doğuruyor…

Akne ve lekelerine veda edin

Yumurta akı ve zerdeçalı karıştırarak hazırlayacağınız maske, sivilcelerle mücadelede ve ciltteki izlerin görünümünü azaltmada size yardımcı olabilir.

Yumurta akının yaşlanma karşıtı özellikleriyle cildinize canlılık kazandırırken, zerdeçalın antibakteriyel özellikleri ise sivilceleri kurutarak ve izlerini azaltarak cildinizi temizler.

Cildinizdeki değişimi görmek için hemen bu maskeyi deneyin ve cildinizdeki farkı hissedin!