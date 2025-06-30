Zeytinlerde Listeria tehlikesi: Tüm raflardan acil toplatılıyor

Almanya'da gıda güvenliğiyle ilgili endişe yaratan bir gelişme yaşandı.

Market raflarında yer alan Kalamatos markasına ait zeytinlerde, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen Listeria monocytogenes bakterisi tespit edildi.

Yetkililer, halk sağlığı açısından tehlike oluşturan bu ürünün tüketilmemesi ve derhal iade edilmesi çağrısında bulundu.

Gıda güvenliği otoriteleri, riskli ürünlerin toplatılmaya başlandığını ve gerekli yasal işlemlerin sürdüğünü açıkladı. Vatandaşların ürün ambalajlarını dikkatle kontrol etmeleri, şüpheli ürünleri saklamadan iade etmeleri isteniyor.

ZEHİRLENMEYE YOL AÇABİLİR

Listeria enfeksiyonu, genellikle enfekte gıdaların tüketilmesinden sonraki 14 gün içinde ateş, ishal, kas ağrıları gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

Ancak risk grubundaki bireyler için durum çok daha ciddi olabilir. Hamile kadınlar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar, bu bakteriden kaynaklı kan zehirlenmesi, menenjit gibi ağır tablolara maruz kalabiliyor.