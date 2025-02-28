Zeytinyağı ve peynirde liste uzuyor! Bakanlık 12 markayı daha ifşa etti: Bakın içlerinden neler çıktı

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Ramazan ayı öncesi Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Bakanlığın resmi sitesi üzerinden yayınlanmaya devam eden taklit ve tağşiş listeleri uzadıkça uzuyor.

Son olarak yapılan denetimlerin ardından 26 Şubat 2025 tarihi itibariyle güncellenen listeye yeni eklenen zeytinyağı ve peynir markaları dikkat çekti.

Kamuoyuyla paylaşılan güncel taklit ve tağşiş listesinde yer alan o markalarda zeytinyağı üretiminde daha düşük kaliteli yağ kullanımı ve peynir yapımında bitkisel yap kullanımı tespit edildi.

Sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan zeytinyağı ve peynir markaları hem tüketiciyi yanılttı hem de halk sağlığını riske attı.

İşte, Ramazan ayı öncesinde ifşalanan markalar: