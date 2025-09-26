Zeytinyağında bekletilmiş kudret narının faydaları saymakla bitmiyor...

Doğal tedavi yöntemleri arasında önemli bir yere sahip olan kudret narı, özellikle zeytinyağı ile birleştiğinde adeta şifa deposuna dönüşüyor.

Anadolu’da yüzyıllardır kullanılan bu yöntem, hem sindirim sistemi rahatsızlıklarına hem de cilt sorunlarına karşı destekleyici etkileriyle dikkat çekiyor.

Uzmanlar, kudret narının zeytinyağında bekletilerek tüketilmesinin daha etkili olduğunu belirtiyor.

Ancak tedavi amaçlı kullanmadan önce mutlaka doktora danışılması gerektiği de vurgulanıyor.

Peki, zeytinyağında bekletilmiş kudret narının faydaları nelerdir? İşte merak edilenler...

Mide ve bağırsak sağlığına iyi gelir: Gastrit, ülser ve reflü şikâyetlerinde rahatlama sağlayabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur.

Yaraların iyileşmesini hızlandırır: Zeytinyağı ile birleştiğinde cilt üzerine sürülerek yanık ve yaraların daha hızlı toparlanmasına yardımcı olabilir.

Kabızlığı önler: Sindirim sistemini düzenleyici etkisiyle bağırsakların sağlıklı çalışmasına destek olur.

Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur: Özellikle diyabet hastaları için destekleyici bir bitkisel seçenek olarak bilinir.