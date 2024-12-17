Zeytinyağını öyle saklamamak gerekiyormuş! Faydasından eser kalmıyormuş

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Zeytinyağı, sağlık açısından olan faydaları nedeniyle mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alır. Ancak zeytinyağının tüm faydalarından tam anlamıyla yararlanabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı ipuçları bulunur.

Özellikle de zeytinyağı saklama konusunda oldukça önemli olan bu ipucu sayesinde zeytinyağınızı doğru şekilde saklayarak sağlık açısından sunduğu tüm faydalar teker teker yararlanmanızı sağlıyormuş.

Uzmanlar tarafından yapılan bilgilendirmelere göre bakın zeytinyağını nasıl saklamak faydalarını kaybetmeden tüketmenizi sağlıyormuş.

O KAPLARDAN UZAK DURUN!

Zeytinyağını muhafaza ederken yaygın olarak yapılan hataların başında plastik şişelerde saklama gelir ancak bu durum yağın plastikle etkileşime geçmesine neden olarak zararlı maddeleri de yağ ile birlikte tüketmenize neden oluyormuş.

Plastik şişeler yerine koyu renkli cam şişeler veya teneke kutularda saklamanız zeytinyağını güneş ışığından da korumanızı sağlayarak faydalı bileşenlerini kaybetmeden tüketmenizi sağlar.

Zeytinyağınızı plastik şişelerden ve güneş ışığına yakın noktalardan uzak tutarak saklamanız sağlık açısından olan tüm faydalardan yararlanmanıza ve yağı faydaları kaybetmeden uzun soluklu saklamanızı olanak tanıyormuş.