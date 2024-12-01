Ziraat Bankası’nda hesabı olana müjde; resmen bedava oldu

Haber Merkezi

Yükselen kredi faiz oranları ve bankacılık işlemlerinden alınan yüksek masraflar, vatandaşlar için giderek daha büyük bir ekonomik yük oluşturuyor.

Ancak, Ziraat Bankası'nın sunduğu Süper Şube uygulaması, bu yükü hafifletmeye yönelik önemli bir çözüm sunuyor.

Ziraat Bankası, internet ve mobil bankacılık platformlarında sunmuş olduğu Süper Şube hizmeti ile şubesiz bankacılık deneyimi yaşatıyor.

Bu hesap türü, müşterilerine bankacılık işlemlerini hızlı, güvenli ve en önemlisi masrafsız bir şekilde gerçekleştirme imkanı sağlıyor.

KREDİ KARTI AİDATI YOK

Süper Şube müşterileri, ek kartlar hariç, kredi kartı aidatından tamamen muaf tutuluyor.

Ayrıca, kredi kartı ile yapılan alışverişler için 4 taksite kadar ücretsiz sonradan taksitlendirme imkanı sağlanıyor. Bu sayede, kart kullanıcıları taksitli alışverişlerde finansal esneklik kazanıyor.

BİRÇOK İŞLEM ÜCRETSİZ

Bir diğer önemli avantaj ise ücretsiz para transferleri. İnternet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan Ziraat Bankası hesapları arasındaki para transferlerinde herhangi bir masraf alınmıyor. Böylece, Ziraat Bankası müşterileri, bankacılık işlemlerini hızla ve ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Süper Şube’nin bir diğer avantajı ise masrafsız para çekme işlemleri. Ziraat Bankası şubelerinden yapılan para çekme işlemleri ücretsiz olurken, SWIFT ve yabancı para işlemleri dışında tüm işlemler, müşterilere ekstra ücret yansıtmadan yapılabiliyor.

Kamu ATM’lerinden yapılan işlemler de ücretsiz. Ziraat Bankası müşterileri, tüm kamu bankası ATM’lerinden para çekme ve yatırma işlemlerini herhangi bir masraf ödemeden gerçekleştirebiliyor.