Ziraat Bankası'ndan Babalar Günü Kampanyası! 300 TL verilecek... Ziraat Bankası, 16 Haziran Babalar Günü'ne özel geçerli olan kampanyanın detaylarını duyurdu.

ensonhaber.com

Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor.

Bu sene 16 Haziran'a denk gelen özel gün için kampanyalar devam ediyor.

Bankalar da Babalar Günü'ne özel fırsatlara dahil oldu.

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama ile birlikte bu güne özel fırsatın ayrıntıları belli oldu.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre şartları sağlayan müşterilere 300 TL bankkart lira sağlanacak.

Söz konusu fırsattan yararlanabilmek için Bankkart Mobil’den veya bankkart.com.tr'den katılım sağlanması gerekecek.

Bankkart Lira elde edebilmek için alışverişten önce kampanyaya katılım yapılması gerekiyor.

Kampanya koşulları ise şu şekilde;

Kampanya 7-17 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerlidir.

Bankkart'ınız ile Bankkart anlaşmalı giyim, ayakkabı, aksesuar, saat ve elektronik sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan tek seferde yapacağınız her 1.500 TL ve üzeri alışverişinize 150 TL, toplam 300 TL Bankkart Lira verilecektir.

Kampanyaya Bankkart Mobil'den veya bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz.

Bankkart Lira kazanabilmeniz için alışverişinizden önce kampanyaya katılmanız gerekmektedir.

İşlemlerin Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde ve Bankkart POS'undan yapılması gerekmektedir.

Yalnızca e-ticaret hizmeti veren üye işyerlerinden yapılacak işlemler kampanyaya dahil değildir.

Aynı gün aynı işyerinden yapılan işlemlerden sadece ilki kampanyaya dahil edilecektir.

Bankkart Liralar kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerimizin kartlarına anında yüklenecektir.

Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri en fazla 300 TL Bankkart Lira kazanabilir.

Bankkart'ınız ile yaptığınız alışverişlerinizi hesap kesim tarihine kadar dilediğiniz zaman, kazandığınız Bankkart Liralarınız ile ödeyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kazanılan Bankkart Liralar Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde de kullanılabilir.

Kazanılan Bankkart Liralar Bankkart Prestij ve Bankkart Prestij Plus kredi kartları için sunulan Katlanan Bankkart Lira özelliği kapsamında da kullanılabilir. Bankkart Prestij/Bankkart Prestij Plus kredi kartları ve Katlanan Bankkart Lira özelliğine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılacak işlemler kampanyaya dahil değildir.

Kampanyaya katılım yalnızca asıl kart sahibi müşteriler tarafından yapılabilir.

İptal, iade, Bankkart Lira kullanım işlemleri, nakit çekim işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Karta para yükleme işlemleri kampanyaya dahil değildir.

Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade edilmesi durumunda kazanılan Bankkart Liralar geri alınacaktır. Müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda kalan tutar hesap özetine borç yansıtılacaktır.

Kampanya başka kampanyalarla birleştirilemez.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkına sahiptir.