Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları ne zaman? İşte 1. Tur maç programı...

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçları içim geri sayım başladı.
Türkiye Kupası'nda 1. Tur heyecanı 2 Eylül Salı oynanacak 8 karşılaşma ile başlayacak.
Futbolseverler Türkiye Kupası 1. Tur'unda oynanacak müsabakaların detaylarını araştırmaya başladı.
İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 1. tur maçlarının programı...
2 Eylül Salı
13:30 12 Bingölspor - Mardin 1969 Spor
15:00 1923 M.K.Paşaspor - Altay
15:00 Karaköprü Belediyespor - Hakkari Zapspor
15:00 Polatlı 1926 Spor - Çankaya SK
15:00 Yeşil Yalova FK - Bursa Nilüfer FK
16:00 Sincan Belediye Ankaraspor - Eskişehirspor
19:00 Bucaspor 1928 - İzmir Çoruhlu FK
20:00 Yeni Mersin İdman Yurdu - Niğde Belediyesi Spor
3 Eylül Çarşamba
14:00 Kars 36 Spor - 24Erzincanspor
15:00 1074 Çankırıspor - Ankara Demirspor
15:00 1461 Trabzon FK - Serhat Ardahan
15:00 1926 Bulancakspor - Artvin Hopaspor
15:00 Alanya 1221 FSK - Muğlaspor
15:00 Aliağa Futbol A.Ş. - İnegöl Kafkas GK
15:00 Arnavutköy Belediye - Beykoz İshaklıspor
15:00 Bartınspor - Anadolu Üniversitesi
15:00 Bayburt Özel İdare Spor - Giresunspor
15:00 Bucak Bld.Oğuzhanspor - Kepezspor FAŞ
15:00 Dersimspor - Adanaspor
15:00 Diyarbekir Spor - Bitlis Özgüzeldere
15:00 Edirnespor - Somaspor
15:00 Erbaaspor - Tokat Bld Plevnespor
15:00 Etimesgut Spor - Karadeniz Ereğli Belediye
15:00 Güzide Gebze Spor Kulübü - Bulvarspor
15:00 Kahramanmaraş İstiklalspor - Kilis Belediyespor
15:00 Kahta 02 Spor - İskenderunspor A.Ş.
15:00 Kestel Belediyespor - Uşak Spor A.Ş.
15:00 Kurtalanspor - Şanlıurfaspor
15:00 Kırklarelispor - Galata
15:00 Muş Spor Kulübü - Şırnak Petrolspor
15:00 Yeşilyurt Belediyespor - Yeni Malatyaspor
15:00 Yozgat Bld.Bozokspor - Fatsa Belediyespor
15:00 Çayelispor - Şiran Yıldızspor
15:00 İnegölspor - Ezinespor
15:00 İnkılap FSK - Beyoğlu Yeniçarşıspor
16:30 Sinopspor - Orduspor 1967 SK
19:00 Bornova 1877 - Afyonspor Kulübü
19:00 Denizli İY Güreller - Nazilli Belediyespor
19:00 Fethiyespor - Efeler 09 Spor
19:00 Karaman Futbol Kulübü - Suvermez Kapadokyaspor
20:00 MKE Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor