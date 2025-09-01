Abone ol: Google News

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur heyecanı başlıyor. Türkiye Kupası'nda oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte detaylar...

Yayınlama Tarihi: 01.09.2025 10:42
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları ne zaman? İşte 1. Tur maç programı...

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçları içim geri sayım başladı.

Türkiye Kupası'nda 1. Tur heyecanı 2 Eylül Salı oynanacak 8 karşılaşma ile başlayacak.

Futbolseverler Türkiye Kupası 1. Tur'unda oynanacak müsabakaların detaylarını araştırmaya başladı.

İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 1. tur maçlarının programı...

2 Eylül Salı

13:30 12 Bingölspor - Mardin 1969 Spor 

15:00 1923 M.K.Paşaspor - Altay 

15:00 Karaköprü Belediyespor - Hakkari Zapspor 

15:00 Polatlı 1926 Spor - Çankaya SK 

15:00 Yeşil Yalova FK - Bursa Nilüfer FK 

16:00 Sincan Belediye Ankaraspor - Eskişehirspor 

19:00 Bucaspor 1928 - İzmir Çoruhlu FK 

20:00 Yeni Mersin İdman Yurdu - Niğde Belediyesi Spor

3 Eylül Çarşamba

14:00 Kars 36 Spor - 24Erzincanspor

15:00 1074 Çankırıspor - Ankara Demirspor

15:00 1461 Trabzon FK - Serhat Ardahan

15:00 1926 Bulancakspor - Artvin Hopaspor

15:00 Alanya 1221 FSK - Muğlaspor

15:00 Aliağa Futbol A.Ş. - İnegöl Kafkas GK 

15:00 Arnavutköy Belediye - Beykoz İshaklıspor

15:00 Bartınspor - Anadolu Üniversitesi

15:00 Bayburt Özel İdare Spor - Giresunspor

15:00 Bucak Bld.Oğuzhanspor - Kepezspor FAŞ 

15:00 Dersimspor - Adanaspor 

15:00 Diyarbekir Spor - Bitlis Özgüzeldere 

15:00 Edirnespor - Somaspor 

15:00 Erbaaspor - Tokat Bld Plevnespor 

15:00 Etimesgut Spor - Karadeniz Ereğli Belediye 

15:00 Güzide Gebze Spor Kulübü - Bulvarspor 

15:00 Kahramanmaraş İstiklalspor - Kilis Belediyespor 

15:00 Kahta 02 Spor - İskenderunspor A.Ş. 

15:00 Kestel Belediyespor - Uşak Spor A.Ş. 

15:00 Kurtalanspor - Şanlıurfaspor 

15:00 Kırklarelispor - Galata 

15:00 Muş Spor Kulübü - Şırnak Petrolspor 

15:00 Yeşilyurt Belediyespor - Yeni Malatyaspor 

15:00 Yozgat Bld.Bozokspor - Fatsa Belediyespor

15:00 Çayelispor - Şiran Yıldızspor

15:00 İnegölspor - Ezinespor 

15:00 İnkılap FSK - Beyoğlu Yeniçarşıspor 

16:30 Sinopspor - Orduspor 1967 SK 

19:00 Bornova 1877 - Afyonspor Kulübü 

19:00 Denizli İY Güreller - Nazilli Belediyespor

19:00 Fethiyespor - Efeler 09 Spor 

19:00 Karaman Futbol Kulübü - Suvermez Kapadokyaspor 

20:00 MKE Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor

