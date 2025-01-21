Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları ne zaman? İşte 2. hafta programı...

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması ikinci müsabakalarına ilişkin program belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda ikinci hafta programının belli olmasıyla birlikte gözler maç programına çevrildi.
Futbolseverler programın belirlenmesinin ardından takımlarının maçlarının ne zaman oynayacağını araştırmaya başladı.
Peki, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası’nda A,B,C ve D Grubu’nda 6’şar takım yer alıyor.
Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci maçlar 4, 5 ve 6 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacaktır.
İşte 2. hafta programı;
4 Şubat Salı
13:00 Kocaelispor - Sivasspor
15:30 Başakşehir - Çorum FK
18:00 Konyaspor - Eyüpspor
20:30 Beşiktaş - Kırklarelispor
5 Şubat Çarşamba
13:00 İskenderunspor - Trabzonspor
15:30 Bodrum FK - Antalyaspor
18:00 Çaykur Rizespor - Ankaragücü
20:30 Fenerbahçe - Erzurumspor
6 Şubat Perşembe
13:00 İstanbulspor - Kasımpaşa
16:00 Boluspor - Galatasaray
18:30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük
20:45 Göztepe - Gaziantep FK