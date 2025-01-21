Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları ne zaman? İşte 2. hafta programı...
Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması ikinci müsabakalarına ilişkin program belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda ikinci hafta programının belli olmasıyla birlikte gözler maç programına çevrildi.

Futbolseverler programın belirlenmesinin ardından takımlarının maçlarının ne zaman oynayacağını araştırmaya başladı.

Peki, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası’nda A,B,C ve D Grubu’nda 6’şar takım yer alıyor.

Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci maçlar 4, 5 ve 6 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacaktır.

İşte 2. hafta programı;

4 Şubat Salı

13:00 Kocaelispor - Sivasspor

15:30 Başakşehir - Çorum FK

18:00 Konyaspor - Eyüpspor

20:30 Beşiktaş - Kırklarelispor

5 Şubat Çarşamba

13:00 İskenderunspor - Trabzonspor

15:30 Bodrum FK - Antalyaspor

18:00 Çaykur Rizespor - Ankaragücü

20:30 Fenerbahçe - Erzurumspor

6 Şubat Perşembe

13:00 İstanbulspor - Kasımpaşa

16:00 Boluspor - Galatasaray

18:30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük

20:45 Göztepe - Gaziantep FK

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Hüseyin Topuz
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