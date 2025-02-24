Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçları ne zaman? İşte 3. hafta programı...
Hüseyin Topuz

Türkiye Kupası'nda grup aşaması bu hafta oynanacak üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması üçüncü müsabakalarına ilişkin program belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda üçüncü hafta programının belli olmasıyla birlikte gözler maç programına çevrildi.

Futbolseverler takımlarının maçlarının ne zaman oynayacağını araştırmaya başladı.

Peki, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 3. maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası’nda A,B,C ve D Grubu’nda 6’şar takım yer alıyor.

Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci maçlar 25, 26 ve 27 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacaktır.

İşte 3. hafta programı;

25 Şubat Salı

15:00 Antalyaspor - Beşiktaş

15:00 Kırklarelispor - Kocaelispor

15:00 Sivasspor - Bodrum FK

26 Şubat Çarşamba

15:00 Çorum FK - Boluspor

20:30 Fatih Karagümrük - İskenderunspor A.Ş.

20:30 MKE Ankaragücü - Alanyaspor

20:30 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

27 Şubat Perşembe

16:00 Erzurumspor FK - İstanbulspor

16:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

16:00 Kasımpaşa - Göztepe

19:00 Eyüpspor - Başakşehir FK

19:00 Galatasaray - Konyaspor

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Hüseyin Topuz
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