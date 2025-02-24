Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçları ne zaman? İşte 3. hafta programı...

Türkiye Kupası'nda grup aşaması bu hafta oynanacak üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması üçüncü müsabakalarına ilişkin program belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda üçüncü hafta programının belli olmasıyla birlikte gözler maç programına çevrildi.
Futbolseverler takımlarının maçlarının ne zaman oynayacağını araştırmaya başladı.
Peki, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 3. maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası’nda A,B,C ve D Grubu’nda 6’şar takım yer alıyor.
Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci maçlar 25, 26 ve 27 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacaktır.
İşte 3. hafta programı;
25 Şubat Salı
15:00 Antalyaspor - Beşiktaş
15:00 Kırklarelispor - Kocaelispor
15:00 Sivasspor - Bodrum FK
26 Şubat Çarşamba
15:00 Çorum FK - Boluspor
20:30 Fatih Karagümrük - İskenderunspor A.Ş.
20:30 MKE Ankaragücü - Alanyaspor
20:30 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
27 Şubat Perşembe
16:00 Erzurumspor FK - İstanbulspor
16:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
16:00 Kasımpaşa - Göztepe
19:00 Eyüpspor - Başakşehir FK
19:00 Galatasaray - Konyaspor