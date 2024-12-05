Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur etabı bugün oynanacak maçlar ile tamamlanacak.
Tek maç eleme sistemi üzerinden oynanan maçların ardından 5. tura yükselen takımlar belli oluyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi için geri sayım başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın bu turunda toplam 38 takım yer alacak. Peki, 38 takımın katılacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi ne zaman yapılacak?
İşte merak edilen o tarih..
Kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi 6 Aralık Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan kura çekimi A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.