Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman yapılacak? Kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

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Futbolseverlerin odağı halinde olan Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turunun tamamlanmasının ardından gözler bir sonraki eşleşmelere kilitlenmiş durumda.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı Türkiye Kupası’nda adını çeyrek finale yazdırmayı başaran takımlar, bir sonraki karşılaşmalar için gün sayıyor.

8 takım adını çeyrek finale yazdırmayı başarırken bu takımların nasıl eşleşeceği de futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. TFF'den gelen açıklama ile çeyrek final ve yarı final maçlarının kura çekiminin yapılacağı tarih netlik kazandı.

Heyacanın dorukta olduğu mücadeleler için geri sayım başladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman yapılacak? Kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçları kura çekimi, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.