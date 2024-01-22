Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının bitmesiyle birlikte son 16 turu için geri sayım başladı.
Futbolseverler Türkiye Kupası son 16 turu kura çekiminin ne zaman yapılacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor, Karagümrük, Konyaspor, Ankaragücü, Sivasspor, Antalyaspor, Gaziantep FK, Hatayspor, Samsunspor, Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve 24 Erzincanspor son 16 turu kura çekiminde yer alacak.
Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 22 Ocak Pazartesi günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Kura çekimi Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak..