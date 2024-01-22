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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi için geri sayım başladı. Kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak uyandırdı. İşte kura çekiminin detayları...