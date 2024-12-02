Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları ne zaman? İşte maç takvimi...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları için geri sayım başladı. Türkiye Kupası 4. eleme turu maçları hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçlarının hangi tarihte oynanacağını araştırmaya başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda, 3. eleme turunu geçen 35 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'den dokuzar olmak üzere toplam 58 takım mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları 3 Aralık Salı günü oynanacak 5 maç ile başlayacak.
İşte maç programı...
3 Aralık 2024 Salı
13:00 Iğdır FK - Muş Spor Kulübü
13:30 Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor
15:30 Antalyaspor - K.Çekmece Sinopspor
18:00 Adana Demirspor - Sebat Gençlik SK
20:30 Samsunspor - 52 Orduspor FK
4 Aralık 2024 Çarşamba
13:00 Alanyaspor - Fethiyespor
13:30 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK
13:30 24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor
13:30 Amed SK - Adana 01 Futbol Kulübü
13:30 Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928
13:30 Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor
13:30 Fatih Karagümrük - Sarıyer
13:30 Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor
13:30 Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşıspor
13:30 Menemen FK - Elazığspor
13:30 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor
13:30 Yeni Mersin İdman Yurdu - Kırklarelispor
13:30 Çorluspor 1947 - Manisa FK
13:30 İskenderunspor A.Ş. - Tire 2021 FK
13:30 İstanbulspor - Alanya 1221 FSK
15:30 Karşıyaka - MKE Ankaragücü
18:00 Konyaspor - Kepezspor FAŞ
20:30 Bursaspor - Van Spor FK
5 Aralık 2024 Perşembe
13:00 Ümraniyespor - Isparta 32 Spor
13:30 Ankara Demirspor - GMG Kastamonuspor
13:30 Karaman Futbol Kulübü - Esenler Erokspor
15:30 Hatayspor - Osmaniyespor FK
18:00 Çaykur Rizespor - Silivrispor
20:30 Gaziantep FK - Batman Petrolspor