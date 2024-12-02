Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları ne zaman? İşte maç takvimi...

Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları için geri sayım başladı. Türkiye Kupası 4. eleme turu maçları hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçlarının hangi tarihte oynanacağını araştırmaya başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda, 3. eleme turunu geçen 35 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'den dokuzar olmak üzere toplam 58 takım mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları 3 Aralık Salı günü oynanacak 5 maç ile başlayacak.

İşte maç programı...

3 Aralık 2024 Salı

13:00 Iğdır FK - Muş Spor Kulübü

13:30 Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor

15:30 Antalyaspor - K.Çekmece Sinopspor

18:00 Adana Demirspor - Sebat Gençlik SK

20:30 Samsunspor - 52 Orduspor FK

4 Aralık 2024 Çarşamba

13:00 Alanyaspor - Fethiyespor

13:30 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK

13:30 24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor

13:30 Amed SK - Adana 01 Futbol Kulübü

13:30 Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928

13:30 Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor

13:30 Fatih Karagümrük - Sarıyer

13:30 Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor

13:30 Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşıspor

13:30 Menemen FK - Elazığspor

13:30 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor

13:30 Yeni Mersin İdman Yurdu - Kırklarelispor

13:30 Çorluspor 1947 - Manisa FK

13:30 İskenderunspor A.Ş. - Tire 2021 FK

13:30 İstanbulspor - Alanya 1221 FSK

15:30 Karşıyaka - MKE Ankaragücü

18:00 Konyaspor - Kepezspor FAŞ

20:30 Bursaspor - Van Spor FK

5 Aralık 2024 Perşembe

13:00 Ümraniyespor - Isparta 32 Spor

13:30 Ankara Demirspor - GMG Kastamonuspor

13:30 Karaman Futbol Kulübü - Esenler Erokspor

15:30 Hatayspor - Osmaniyespor FK

18:00 Çaykur Rizespor - Silivrispor

20:30 Gaziantep FK - Batman Petrolspor