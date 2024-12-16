Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu başlıyor! İşte maç takvimi...
Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı Salı günü oynanacak 4 müsabaka ile başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 4. eleme turunu geçen 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 takım mücadele edecek.

Türkiye Kupası 5. eleme turunda toplam 19 maç oynanacak. Futbolseverler maç programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçların programı şöyle...

17 Aralık Salı

13:00 Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor

15:30 Konyaspor - Karacabey Belediye Spor

18:00 Çaykur Rizespor - Van Spor FK

20:30 Alanyaspor - Amed SK

17 Aralık Çarşamba

13:00 Boluspor - 1461 Trabzon FK

13:00 Esenler Erokspor - İstanbulspor

13:00 GMG Kastamonuspor - Bodrum FK

13:00 Keçiörengücü - Sivasspor

13:00 Muş Spor Kulübü - Antalyaspor

13:00 Çorluspor 1947 - Kocaelispor

15:30 Erzurumspor FK - Sakaryaspor

15:30 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

18:00 Menemen FK - MKE Ankaragücü

20:30 Gaziantep FK - 52 Orduspor FK

18 Aralık Perşembe

13:00 İskenderunspor A.Ş. - Hatayspor

14:30 Kırklarelispor - Adana Demirspor

17:00 24Erzincanspor - Çorum FK

17:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20:00 Bucaspor 1928 - Göztepe

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Hüseyin Topuz
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