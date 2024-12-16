Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu başlıyor! İşte maç takvimi...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı Salı günü oynanacak 4 müsabaka ile başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 4. eleme turunu geçen 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 takım mücadele edecek.
Türkiye Kupası 5. eleme turunda toplam 19 maç oynanacak. Futbolseverler maç programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçların programı şöyle...
17 Aralık Salı
13:00 Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor
15:30 Konyaspor - Karacabey Belediye Spor
18:00 Çaykur Rizespor - Van Spor FK
20:30 Alanyaspor - Amed SK
17 Aralık Çarşamba
13:00 Boluspor - 1461 Trabzon FK
13:00 Esenler Erokspor - İstanbulspor
13:00 GMG Kastamonuspor - Bodrum FK
13:00 Keçiörengücü - Sivasspor
13:00 Muş Spor Kulübü - Antalyaspor
13:00 Çorluspor 1947 - Kocaelispor
15:30 Erzurumspor FK - Sakaryaspor
15:30 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük
18:00 Menemen FK - MKE Ankaragücü
20:30 Gaziantep FK - 52 Orduspor FK
18 Aralık Perşembe
13:00 İskenderunspor A.Ş. - Hatayspor
14:30 Kırklarelispor - Adana Demirspor
17:00 24Erzincanspor - Çorum FK
17:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
20:00 Bucaspor 1928 - Göztepe