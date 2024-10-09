Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak 23 maç...

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'u dün oynanan üç maç ile başlarken, Kilis Belediyespor, Kırıkkale FK ve Fethiyespor üst tura yükseldi.
Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı bugün oynanacak 23 karşılaşma ile devam edecek.
Futbolseverler Türkiye Kupası 2. Tur'unda oynanacak müsabakaların detaylarını araştırmaya başladı.
İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların maç programı...
13:00 23 Elazığ Futbol Kulübü - Polatlı 1926 Spor
13:00 Adıyaman FK - Afyonspor Kulübü
13:00 Artvin Hopaspor - Belediye Derincespor
13:30 Ağrı 1970 Spor - Arnavutköy Belediye
14:00 Muğlaspor - Sarıyer
14:00 Nazilli Belediyespor - Somaspor
14:00 Amasyaspor FK - Bucak Bld.Oğuzhanspor
14:00 Ankara Demirspor - Mazıdağı Fosfat SK
14:00 Bayburt Özel İdare Spor - Bergama Sportif FAŞ
14:00 Beykoz Anadolu - Tire 2021 FK
14:00 Beykoz İshaklıspor - Mardin 1969 Spor
14:00 Bitlis Özgüzeldere - Kelkit Hürriyet SK
14:00 Ergene Velimeşe - Çankaya SK
14:00 Etimesgut Belediyespor - Şırnak Petrolspor
14:00 Fatsa Belediyespor - Silifke Belediye Spor
14:00 K.Çekmece Sinopspor - Altınordu
14:00 Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947
14:00 Karabük İdmanyurdu Spor - Bursa Nilüfer FK
14:00 Niğde Belediyesi Spor - 68 Aksaray Belediyespor
14:00 Yozgat Bld.Bozokspor - Kırklarelispor
14:00 Çayelispor - Yeşil Yalova FK
15:00 Altay - Karaman Futbol Kulübü
19:00 Giresunspor - Viranşehir Belediyespor