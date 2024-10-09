Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak 23 maç... Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı başladı. Bugün oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte bugünün maç programı..

Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'u dün oynanan üç maç ile başlarken, Kilis Belediyespor, Kırıkkale FK ve Fethiyespor üst tura yükseldi.

Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı bugün oynanacak 23 karşılaşma ile devam edecek.

Futbolseverler Türkiye Kupası 2. Tur'unda oynanacak müsabakaların detaylarını araştırmaya başladı.

İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların maç programı...

13:00 23 Elazığ Futbol Kulübü - Polatlı 1926 Spor

13:00 Adıyaman FK - Afyonspor Kulübü

13:00 Artvin Hopaspor - Belediye Derincespor

13:30 Ağrı 1970 Spor - Arnavutköy Belediye

14:00 Muğlaspor - Sarıyer

14:00 Nazilli Belediyespor - Somaspor

14:00 Amasyaspor FK - Bucak Bld.Oğuzhanspor

14:00 Ankara Demirspor - Mazıdağı Fosfat SK

14:00 Bayburt Özel İdare Spor - Bergama Sportif FAŞ

14:00 Beykoz Anadolu - Tire 2021 FK

14:00 Beykoz İshaklıspor - Mardin 1969 Spor

14:00 Bitlis Özgüzeldere - Kelkit Hürriyet SK

14:00 Ergene Velimeşe - Çankaya SK

14:00 Etimesgut Belediyespor - Şırnak Petrolspor

14:00 Fatsa Belediyespor - Silifke Belediye Spor

14:00 K.Çekmece Sinopspor - Altınordu

14:00 Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947

14:00 Karabük İdmanyurdu Spor - Bursa Nilüfer FK

14:00 Niğde Belediyesi Spor - 68 Aksaray Belediyespor

14:00 Yozgat Bld.Bozokspor - Kırklarelispor

14:00 Çayelispor - Yeşil Yalova FK

15:00 Altay - Karaman Futbol Kulübü

19:00 Giresunspor - Viranşehir Belediyespor