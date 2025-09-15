Zirai don desteği 2025: Ne zaman, hangi ürünler için ödenecek? 65 ilde geçerli...

Türkiye genelinde bahar aylarında etkili olan zirai don, çiftçileri zor durumda bıraktı.

Bu kapsamda, ürünleri hasar gören çiftçiler için destekleme ödemesi gerçekleştirilecek.

Zirai don olayından etkilenen 65 ilde, 16 ürün için destekleme ödemesi yapılacak.

Destek tutarı, girdi maliyetleriyle, hasar alanları ve hasar oranları nispetinde hesaplanarak ödenecek.

Detaylar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Peki zirai don desteği ne zaman yatacak, kimler yararlanacak? Hangi ürünler için ödeme yapılacak? İşte detaylar...

ZİRAİ DON DESTEK BAŞVURUSU 2025

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bulunan,

Hasarları il/ilçe tarım müdürlüklerince tespit edilen,

Tarım sigortası yaptırmamış veya tarım sigortası olup don teminatı bulunmayan çiftçiler, destekleme ödemelerinden yararlanabilecek.

Çiftçilere toplamda 46,5 milyar lira ödenecek.

Ödemeler için 30 Nisan-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında sisteme girişi yapılmış veriler dikkate alınacak. Bu veriler üzerinden hesaplanan destekler, T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere ödenecek.

ZİRAİ DON DESTEĞİ YAPILACAK ÜRÜNLER 2025

2025 üretim yılı için 13 Nisan'a kadar (bu tarih dahil) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bulunan, Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/ nektarin, üzüm, vişne ürünleri zarar görenlere destek verilecek.

NE KADAR ÖDENECEK

Kararın ekinde yayımlanan listeye göre, ödemeler ürün bazlı girdi maliyetleri dikkate alınarak yapılacak. Buna göre:

Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, kayısı, portakal ve üzüm için girdi maliyeti 5.000 TL/dekar,

Fındık için 4.200 TL/dekar,

Kiraz için 6.500 TL/dekar,

Limon için 4.500 TL/dekar,

Vişne için 5.500 TL/dekar olarak belirlendi.

Bu rakamlar, hasar oranlarına göre ve hasar alanlarına göre ödenecek.