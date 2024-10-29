Zorlu test: IQ'nuzu çalıştırın, ait olmayanı bulun! Birisi başka bir çağda yaşıyor...

Yağmur Dinç

Hiç aldatıcı derecede basit ama şaşırtıcı derecede zor bir bulmacayla karşılaştınız mı? Bugünün zeka oyunu ayrıntılara olan dikkatinizi ve bilişsel yeteneklerinizi test edecek.

Göreviniz sadece 8 saniyede bu çağda yaşamayan insanı bulmak.

Bu bulmacada, her biri benzersiz detaylara sahip, antik bir arka planda birden fazla insan görebilirsiniz. Amacınız gelecekten birini bulmaktır. Kulağa basit geliyor, değil mi? Ancak bir terslik var: her şey göründüğü gibi değil!

Unutmayın, sadece 8 saniyeniz var!

6…

5…

4…

3…

2…

1…

Zaman doldu!!!

Cevap: Meşaleli adam gelecekten gelen adamdır.