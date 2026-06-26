Bilim insanları bu üç kız kardeşi inceliyor: 100 yaşını geçtiler

Dünyanın dört bir yanında bilim insanları, insan ömrünü uzatmanın yollarını araştırmaya devam ediyor.

Son olarak dikkat çekici bir aile bu çalışmaların odağına yerleşti.

Brezilya'da yaşayan ve yaşları 103, 104 ve 109 olan üç kız kardeş, Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

Rio de Janeiro'da yaşayan Levita de Deus Nunes (109), Zoraide de Deus Mota (104) ve Zulina de Deus Nunes (103), bu ay Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı kardeş üçlüsü olarak tescillendi.

Üç kardeşin toplam yaşı ise 316'ya ulaşıyor.

DNA'ları inceleniyor

Reuters'ın haberine göre; Araştırma, São Paulo Üniversitesi İnsan Genomu Araştırma Merkezi'nde yürütülen DNA Longevo Projesi kapsamında gerçekleştiriliyor.

Bilim insanları, kardeşlerin genetik yapısını inceleyerek yaşlanmaya karşı koruyucu rol oynayan genleri tespit etmeyi hedefliyor.

Çalışmada, 90 yaşını aşan sağlıklı bireylerin genetik özellikleri; kırılganlık, bilişsel gerileme ve kronik hastalık yaşayan kişilerle karşılaştırılıyor.

Projeyi yürüten araştırmacılar, aynı ailede birden fazla kişinin 100 yaşını aşmasının güçlü bir genetik etkiye işaret ettiğini düşünüyor.