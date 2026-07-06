Bilim insanları Dünya'daki son bitkilerin ne zaman öleceğini hesapladı

Atmosfere salınan sera gazları, Dünya'nın karbon döngüsünü etkilemeye devam ediyor.

Bu kapsamda bitkilerin yaşamı da aynı oranda tehlike altına giriyor.

ScienceAlert haber sitesi, gezegenimizdeki bitki türlerinin yok oluşuna ve bunun gerçekleşmesi beklenen yıla dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

2 MİLYAR YILLIK SÜREÇ İNCELENDİ

Habere göre astrobiyolog Jacob Haqq-Misra ve iklim bilimci Eric Wolf, Dünya'nın önündeki 2 milyar yıllık süreçte iklimin nasıl değişeceğini inceledi.

İncelemeler sonucunda uzmanlar, Güneş'in yaklaşık yüzde 20 oranında daha parlak hale geleceğini ve bunun da yeryüzündeki bitki örtüsünü ya aşırı sıcaklıkla kavuracağını ya da karbondioksit kıtlığıyla boğacağını açıkladı.

SICAKLIK BELİRLEYİCİ OLACAK

Gezegendeki toplam canlı ağırlığının yüzde 80'ini oluşturan bitkilerin kaderi, atmosferdeki karbondioksit oranının ve sıcaklığın ne şekilde değişeceğine bağlı olarak şekillenecek.

Araştırmacılar, Dünya'nın doğal karbon döngüsünün nasıl işleyeceğine dair iki farklı senaryoyu test etti.

KARBON EMİLİMİNİN GÜÇLÜ OLDUĞU SENARYO

Karbon emiliminin güçlü olduğu ilk senaryoda, Dünya yüzeyindeki sıcaklık nispeten istikrarlı kalıyor ancak atmosferdeki karbondioksit miktarı hızla düşüyor.

Bu durumda bitkiler karbonsuz kalarak bundan 1,84 milyar yıl sonra yok oluyor.

KARBON EMİLİMİNİN ZAYIF OLDUGU SENARYO

Karbon emiliminin zayıf kaldığı ikinci senaryoda ise karbondioksit seviyesi sabit kalsa da küresel ortalama sıcaklık 65 dereceye ulaşıyor.

SON BİTKİ

Bu aşırı sıcaklık nedeniyle karadaki son bitkiler de yaklaşık 1,87 milyar yıl sonra kuruyarak ölüyor.

Bilim insanları, bu sürenin Dünya'daki okyanusların buharlaşıp yok olma süresiyle neredeyse aynı olduğuna dikkat çekiyor.

GELİŞMİŞ İNSAN TEKNOLOJİLERİ

Çalışmada elde edilen bu veriler, bitkilerin mevcut yapılarını koruyacağı varsayımı üzerine kuruldu.

Ancak uzmanlar, gelecekte yaşanabilecek bitki evriminin ya da gelişmiş insan teknolojilerinin bu süreyi uzatabileceğini belirtiyor.