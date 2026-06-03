Bilim insanları, görme yetisini geri getirecek yeni bir yöntem buldu

Bilim insanları, insanlığın en temel duyularından biri olan görme yetisinin hasar sonrasında nasıl geri kazandırılabileceğine dair kritik bir biyolojik sırrı açığa çıkardı.

Fareler üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmaları, memeli canlıların gözlerinde hasar gören hücreleri telafi edebilecek gizli bir onarım mekanizması olduğunu kanıtladı.

HÜCRELERDEKİ MUCİZEVİ FİLİZLENME SÜRECİ

Johns Hopkins Üniversitesi'nden uzmanlar, bir yaralanmanın ardından görsel sistemdeki hücreler ile beyindeki nöronlar arasında meydana gelen değişimleri yakından inceledi.

Araştırmada nöronların kendilerini yeniden üretmediği görülse de hayatta kalan hücrelerin "filizlenme" adı verilen bir süreçle dallanmayı artırarak eski bağlantı sayısına ulaştığı saptandı.

Şubat 2026'da JNeurosci dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, merkezi sinir sisteminin sınırlı yapısına rağmen sergilediği bu fonksiyonel onarım kapasitesinin büyük bir önem taşıdığını vurguluyor.

Hücrelerin bu yeteneğinin tam olarak çözülmesi, gelecekte travmatik sinir ve göz hasarları için çığır açıcı tedavi yöntemlerinin önünü açabilir.

Yapılan deneylerde bilim insanlarını hayrete düşüren bir diğer detay ise iyileşme hızının cinsiyetler arasında aynı olmaması oldu.

Elde edilen verilere göre erkek farelerin yaralanma sonrasında dişi farelere kıyasla çok daha hızlı ve eksiksiz bir şekilde iyileştiği belirlendi.

Çalısmanın baş yazarı Athanasios Alexandris, bu durumun kadınların beyin hasarı semptomlarını erkeklerden daha uzun süre yaşaması gerçeğiyle örtüştüğünü ifade etti.

Uzmanlar, kadınlarda bu hücresel onarımı neyin geciktirdiğini bularak iyileşme süreçlerini hızlandıracak yeni tıbbi stratejiler geliştirmeyi hedefliyor.