Vedat Işıkhan kürsüden İsrail'e yüklendi: İsrailli diplomat tepkiler nedeniyle konuşamadı

ILO'nun 114. Uluslararası Çalışma Konferansı, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam ediyor.

Konferansın genel kurul oturumunda söz alan İsrailli diplomat Waleed Gadban da konuşma yapmak istedi.

İSRAİLLİ DİPLOMATA YÖNELİK YOĞUN TEPKİ

İsrailli diplomat, söze başladığında salonda bulunan 187 ülkenin bakanları ile işçi, işveren ve sendika temsilcilerinin yoğun tepkisiyle karşılaştı.

Katılımcılar masalara vurarak protestoda bulunurken, konuşmanın sürdürülmesine izin verilmedi.

VEDAT IŞIKHAN VE TÜRK HEYETİ DE PROTESTOYA DESTEK VERDİ

Protestolara, Türkiye adına konferansa katılan Vedat Işıkhan, Türk heyeti ve Türkiye'den gelen sendika temsilcileri de masalara vurarak destek verdi.

ÖZGÜR FİLİSTİN BAYRAKLARI AÇILDI

Oturum sırasında bazı katılımcılar Filistin bayrakları açarken, güvenlik görevlileri bayrakların indirilmesi yönünde uyarıda bulundu. Salonda ayrıca üzerinde "Özgür Filistin" yazılı atkılar taşıyan katılımcılar da dikkat çekti.

DİPLOMATIN KONUŞMASINA İZİN VERİLMEDİ

Konferansa başkanlık eden Juan Castillo, protestoların sona erdirilmesi yönünde çağrıda bulundu ancak uyarılara rağmen tepkilerin devam etmesi üzerine İsrailli diplomat konuşmasını tamamlayamadı ve oturumda bir sonraki konuşmacıya geçildi.

KÜRSÜYE ÇIKAN VEDAT IŞIKHAN BURADAN DA İSRAİL'E YÜKLENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrailli yetkiliyi protesto ederken Genel Kurul'da yaptığı konuşmada da İsrail'e yönelik sert söylemlerine BM kürsüsünden de devam etti.

Bakan Işıkhan, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo'yu “İşgal Altındaki Arap Topraklarında Çalışan İşçilerin Durumu” başlıklı ek rapor nedeniyle tebrik ederek, Gazze'deki soykırımın Filistinli çalışanların yaşam koşulları üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Gazze'deki soykırımın Filistinli işçilerin haklarını, çalışma hayatını ve geçim imkanlarını ciddi şekilde tahrip ettiğini belirten Işıkhan, ateşkes sürecine rağmen sivilleri hedef alan saldırıların sürdüğünü ifade etti. İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Sumud Filosu'na yönelik müdahalesine de değinen Işıkhan, bu girişimin yalnızca yardım gönüllülerine değil, küresel vicdana yönelik bir saldırı olduğunu dile getirdi.

Filoya yapılan müdahalede Türkiye'den sendika yöneticilerinin de bulunduğunu hatırlatan Işıkhan, Türkiye'nin uluslararası hukuka ve temel insani değerlere aykırı olduğunu değerlendirdiği saldırıların sona erdirilmesini talep ettiğini söyledi. Türkiye'nin, Filistin halkının barış, güvenlik ve insan onuru içerisinde yaşayabilmesini sağlayacak iki devletli çözüm vizyonunu desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

"ULUSLARARASI KURULUŞLAR MAZLUMLARIN SESİNE KULAK VERDİKÇE GÜÇLÜ OLABİLİR"

Işıkhan, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler kürsüsünde defaatle vurguladığı gibi, “Uluslararası kuruluşlar ancak, mazlumların sesine kulak verdikleri, insan onurunu ve emeğin hakkını korudukları sürece güçlü olabilirler. Geçtiğimiz yıl alınan Filistin’in ILO’daki gözlemci üye olmasına ilişkin kararın bu yıl yeniden oylamaya taşınması, ILO da dahil olmak üzere uluslararası sistemin bu tür girişimler karşısında kırılganlığını açıkça ortaya koymuştur. Bu bakımdan ILO’nun üçlü yapısı, sosyal diyalog tecrübesiyle, Filistinli çalışanların maruz kaldığı adaletsizlik karşısında, uluslararası dayanışmaya daha güçlü bir katkı sunacağına inanıyoruz.” dedi.