Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da...

Mesaisini Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Konuşmasında Türkiye'nin küresel enerji arzındaki kilit rolüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde de sözü CHP'ye getirdi.

CHP'de gündem mutlak butlan...

Özgür Özel ve ekibi mutlak butlan kararı sonrası görevden alındı, Kemal Kılıçdaroğlu da geri döndü.

Uzun zamandır iç karışıklıklarla boğuşan CHP, bu kararla bölünmeye doğru gitmeye başladı.

Her açıklamasında mutlak butlan davasının herhangi bir yerinde olmadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin gündeminde koltuk kavgası var" diye de bugün yaptığı konuşmasında bahsetti.

Cumhurbaşkanı konuşmasına şöyle devam etti;

"GÜNDEMLERİNDE SADECE KOLTUK KAVGASI VAR"

Ana muhalefet ne ülkenin meseleleri ile ilgileniyor ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyor.

Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var.

Bir ara aynı muameleyi 'gel' deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar, onu da günlerce linç etmişlerdi.

"SAĞLIKSIZ RUH HALLERİ VAR"

Acı, zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak.

Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak.

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"YAŞANANLAR ANA MUHALEFETİN İÇ MESELESİ"

Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir, bizi ilgilendirmez."

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