CHP'de salı günü grup toplantısı yapılacak

CHP'de mutlak butlan süreci...

Mahkemenin partinin 38. Olağan Kurultayına yönelik verdiği karar ile yeni bir dönem başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden CHP'nin genel başkanı olurken Özgür Özel, bu görevden uzaklaştırıldı.

MYK LİSTESİ BELLİ OLDU

Genel merkezi devralarak makamına oturan Kılıçdaroğlu, A takımını da belirledi.

MYK listesi genel başkan dahil 19 kişiden oluşurken parti sözcüsü Müslim Sarı oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını belirledi

PARTİ SÖZCÜSÜ KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Sözcüsü olarak görevlendirdiği Müslim Sarı, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Burada önemli bir duyuru da yapan Sarı, bazı soru işaretlerine yanıt verdi.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU, SALI GÜNKİ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK"

CHP'nin parti sözcüsü Müslim Sarı, açıklamasında "Salı günü grubumuzu yapacağız, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu grupta konuşacak ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı önemli açıklamalar, değerlendirmeler yapacak." ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL KONUŞMAK İSTERSE NE OLACAK"

"Grup toplantısında Özel de konuşmak istersen ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt veren Sarı, "AK Parti Genel Başkanı grup toplantısında konuşamıyor mu?

Böyle bir şey olmaz arkadaşlar." diye konuştu.

"BU PARTİ MECLİSİ ATANMIŞ DEĞİL"

Kılıçdaroğlu yönetiminin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:



“Herkesin gözü kulağı CHP'de ve yapacaklarındadır. Dolayısıyla CHP tarihsel olarak önemli bir yerde ve bugün de önemli yerde olma halini sürdürüyoruz. Partimizle ilgili ciddi tartışmaların olduğu bir döneme girdik. MYK ile yeni ve sıfırdan bir başlangıç yapmayı, eksikleri ve hataları gidererek yeni bir çerçeveyi üretmeyi değerlendirdik.



Bu Parti Meclisi atanmış değil, herhangi birinin Parti Meclisi değil. Bu CHP'nin kurultay delegelerinin seçilmiş iradesi. Özgür delege iradesiyle gelmiş bir arkadaşınızım ve böyle başka arkadaşlarımız da var.



Meşru görmeyen anlayışın doğru olmadığına işaret etmek istiyorum. Üstlendiğimiz görev partinin içine düştüğü durumdan hızla çıkarmak ve önüne yol haritası koymak. Bu zorlu bir görev. Bu görevi yerine getirirken dikkatli ve özenli hareket etmeye de ihtiyacımız var.”

"MEVCUT DURUMU TANIMADIĞINIZDA O KARAR ORTADAN KALKMIYOR"

“Mahkeme kararını beğenmeyen ve doğru bulmayan arkadaşların yanı sıra bizler bakımından da özenli ilerlenmesi gereken bir süreçteyiz. Aksi durum CHP'nin ayrışması anlamına gelir. Ayrışmak kolay, kucaklaşma zor. Zor olanı yapalım. Mevcut durumu tanımadığınızda oradan o karar kalkmıyor.



Veri durum üzerinden bir diyalog geliştirip bir yol bulmak, bir konsensüs oluşturmak birinci önceliğimiz. Sorunları yok sayarak bir yere çıkamayacağımızı butlan tartışmalarında açıkça gördük. Mevcut yöneticiler böyle bir şey olmaz deyip sorunu yok saydı.



Kendiliğince hamleler yapıldı. Olağanüstü kurultay denemeleri oldu ama bunlar da sorunu ortadan kaldırmadı. Meseleyi objektif biçimde ele almak sorunu nasıl çözeceğiz demenin başlangıcı. Kurultaya karşı değiliz. Parti Meclisi'ni de toplayıp bu konuları konuşacağız. Birlikte konuşacağımız bir mekanizmaya ihtiyaç var.”

"ÇARŞAMBA GÜNÜ PARTİ MECLİSİ'Nİ TOPLAYACAĞIZ"

“Bir diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. MYK içinden sayın Genel Başkanın oluşturduğu, uygun gördüğü bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Parti yöneten arkadaşların da uygun göreceği birileri varsa oturup konuşsunlar ve kurultay konusunda değerlendirmeler yapsınlar istiyoruz.



Elbette hukuki zemin içinde konuşulmasına ihtiyaç duyuyoruz. Mevcut durumu, onun meşruiyetini ya da içinde bulunduğu durumu yeterince anlatamadığımıza dair de bazı değerlendirmeler yaptık. Önümüzdeki dönemde daha proaktif olmayı ve medyaya konuyu anlatmayı da uygun gördüğümüzü anlatmak istiyorum.



Çarşamba günü Parti Meclisi'ni toplayacağız. PM'de biliyorsunuz sadece bizim çerçevemizle hareket eden arkadaşlar yok farklı fikirde olanlar da var. zengin içerikli olacağını düşünüyoruz. Disiplin kurulu ilk toplantısını yapacak. parti organları çalışmaya başlamış olacak.”

"ONLAR BİZİM DÜŞMANIMIZ DEĞİL, ARKADAŞIMIZ"

“Şu an tedbir kararı olduğu ve karar kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Bu mücbir sebep devam ettiği sürece istesek de kurultay yapamayacağımız için seçime girememek söz konusu değil.



Kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. CHP'nin bile oyları AK Parti'yi yenmeye yetmezken kendi arkadaşlarımızın aramızdaki siyasal sebeplerle başka partiye gitmesini istemeyiz. Elbette partinin kurumsal kimliğini koruyucu girişimlerimiz olacak.



Onlar bizim arkadaşımız, düşmanımız değil. Hala partimizin kurullarında görev yapan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla kimsenin ayrılıp gitmesini istemiyoruz. Arkadaşların böyle bir tercihi varsa ilerleyen günlerde göreceğiz. CHP'nin kapatılması gibi bir durum söz konusu değil, buna kimsenin gücü yetmez.”