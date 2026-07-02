Bilim insanları, havadan içme suyu üreten ceket geliştirdi

Teksas Üniversitesi'nden mühendisler, temiz suya erişimin kısıtlı olduğu zorlu ortamlarda uzun süre vakit geçiren kampçılar, askerler ve afet ekipleri için devrim niteliğinde bir su toplama ceketi geliştirdi.

Bu yenilikçi tasarım, havadan su toplama işlemini sabit cihazlardan çıkarıp tamamen giyilebilir ve taşınabilir bir teknolojiye dönüştürüyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR VE NE KADAR SU ÜRETİYOR

Ceketin tasarımında yer alan özel kumaş, havadaki nemi yakalayarak çıkarılabilir toplama ünitelerine yönlendiriyor.

Elde edilen bu nem, katlanabilir bir toplayıcının içine yerleştirildikten sonra ısıtılarak sıvı su formunda serbest bırakılıyor.

Bulunulan ortamdaki nem oranına bağlı olarak değişiklik gösteren sistem, günde ortalama 400 ila 900 mililitre arasında içilebilir su üretebiliyor.

Araştırmacılar, suyun lifler arasından hızlı geçişini sağlayan bu özel tasarım sayesinde büyük ölçekli performansta 3 ile 10 kat arasında ciddi bir iyileşme elde ettiklerini belirtiyor.

Araştırma ekibi, ceketin yanı sıra hem sıcak çöl ikliminde hem de nemli bölgelerde rekor seviyelerde su toplayabilen ve güneş enerjisiyle çalışan bağımsız bir cihaz daha geliştirdi.

Özel hidrojel kumaştan üretilen bu sistem, nem tutucu malzemenin kilogramı başına günde 4.3 litreye kadar su toplayarak önceki araştırma sonuçlarını geride bırakmayı başardı.

Geliştirilen bu yenilikçi teknolojilerin gelecekte sırt çantaları, çadırlar ve acil durum barınaklarına da entegre edilmesi planlanıyor.

Özellikle geleneksel su altyapısının bulunmadığı Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya gibi su kıtlığı çeken bölgelerde bu teknolojinin hayati bir öneme sahip olması bekleniyor.