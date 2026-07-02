Bilim insanları, kumun içinde yüzebilen bir Mars keşif aracı geliştirdi

Mars görevlerinde kullanılan keşif araçları için en büyük zorlukların başında, ince ve gevşek kumlu arazilerde hareket kabiliyetini korumak geliyor.

Tekerleklerin kayması, batması veya kuma saplanması gibi kronik sorunlar, bugüne kadar birçok gezegen misyonunu olumsuz etkiledi.

ÇÖL KERTENKELESİNDEN İLHAM ALINDI

Würzburg Üniversitesi'nden Profesör Marco Schmidt ve ekibi, bu sorunu çözmek için Sahra Çölü'nde kumun altında rahatça yüzen kum balığı kertenkelesinden ilham aldı.

Geliştirilen yeni Mars gezgini, bu canlının karakteristik hareketlerini taklit eden biyolojik tasarımlı özel tekerleklerle donatıldı.

Geleneksel tekerlek tasarımları yumuşak zeminde batma eğilimi gösterirken, yeni tekerlekler kumda boylamsal ve yanal kuvvetler üreterek aracın adeta yüzmesini sağlıyor.

Araştırmacı Amenosis Lopez, aracın kumda bıraktığı sinüzoidal izlerin bu yenilikçi yüzme mekanizmasının başarıyla çalıştığını kanıtladığını belirtiyor.

TEST SÜRECİ VE GELECEK PLANLARI

Bremen'deki Alman Yapay Zeka Araştırma Merkezi ile ortaklaşa yürütülen testlerde, ilk prototipin ağır ve dar tekerlekleri yüzünden zemin basıncının arttığı ve aracın battığı tespit edildi.

Bunun üzerine araştırmacılar tekerlekleri genişletip hafifleterek zemin basıncını düşürdü ve aracın kum üzerindeki kontrolünü ciddi oranda artırmayı başardı.

Proje ekibi, sadece donanımsal mekanik tasarımla sınırlı kalmayıp bu yeni teknolojiyi akıllı yazılımlarla da desteklemeyi hedefliyor.

Kayma ve batma durumlarını doğrudan hesaplayan yeni kontrol stratejileri sayesinde, keşif aracının zorlu ortamlarda çok daha güvenilir bir şekilde hareket etmesi planlanıyor.