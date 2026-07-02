İBB davasında mahkeme başkanından Suat Özçağdaş'a: Vekilsiniz diye soytarılık yapamazsınız

İBB davasında 61. duruşma...

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 61. duruşmasına bugün başlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen, Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu davanın celsesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda devam ediyor...

61'İNCİ DURUŞMAYA BAŞLANDI

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

BAZI CHP'Lİ VEKİLLER DE KATILDI

Bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatların da geldiği duruşmada, CHP'li bazı milletvekilleri ve tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

Dava sürerken Ekrem İmamoğlu ve bazı vekillerin taşkınlık çıkarmasıyla tansiyon zaman zaman yükseldi.

İMAMOĞLU SALONDAN ÇIKARTILDI

Duruşmada, savunmaların hangi sırayla alınacağına ilişkin yaşanan görüş ayrılığı, mahkeme salonunda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Mahkeme başkanının uyarılarının ardından yaşanan tartışma üzerine Ekrem İmamoğlu'nun, salondan çıkarılmasına karar verildi.

"MİLLETVEKİLİ DİYE BURADA SOYTARILIK YAPAMAZ"

İmamoğlu'nun salondan çıkartılmamsın ardından CHP'li vekiller Suat Özçağdaş ve Sezgin Tanrıkulu da tartışmayı daha da alevlendirdi.

Bunun üzerine Mahkeme başkanı Özçağdaş'a “Jandarma arkadaşlar ne bekliyorsunuz? Milletvekili ya da izleyici hiç farketmez. Dışarı çıkartın. Milletvekili diye burada her türlüğü soytarılığı yapamazsınız” dedi.

Yaşanan gerginliğin ardından vekillerin de salondan çıkarılması istendi ve duruşmaya ara verildi.