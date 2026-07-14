Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nun altındaki onlarca yıllık bir gizemi çözdü

Çin Bilimler Akademisi araştırmacıları, on yıllardır jeologları zorlayan Ontong Java Platosu'nun sırrını çözmek için termodinamik modelleme kullandı.

Yapılan çalışmalar, devasa volkanik yapının çevresinden daha sıcak ve kimyasal olarak farklı bir termokimyasal manto plümü tarafından oluşturulduğunu gösterdi.

GELENEKSEL MODELLER ÇELİŞKİYİ AÇIKLAYAMIYORDU

Klasik manto plümü teorileri, volkanik patlamalar sırasında büyük bir yükselme yaşanarak platonun deniz seviyesinin üzerine çıkması gerektiğini öngörüyordu.

Ancak jeolojik kanıtlar, kıta büyüklüğündeki bu devasa lav yapısının büyük kısmının su altında oluştuğunu kanıtlıyordu.

SİMÜLASYONLAR YENİ MODELİ DESTEKLİYOR

Nature Geoscience dergisinde yayımlanan çalışmada; araştırmacılar, her iki geleneksel oluşum senaryosunu da gelişmiş simülasyonlarla test etti.

Sonuçlar, 135 ila 200 dereceye kadar sıcaklık farkına ve yüzde 13 piroksenit oranına sahip karışık bir püskürmenin platonun su altındaki yapısını tam olarak açıkladığını ortaya koydu.

Prof. Jinchang Zhang, bu mekanizmanın sadece Ontong Java için değil, diğer birçok okyanus platosunun oluşumu için de geçerli olabileceğini belirtti.

Keşfedilen bu yeni süreç, bilim dünyasında uzun süredir kabul gören tamamen termal püskürme modellerinden önemli ölçüde ayrılıyor.