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Binali Yıldırım'ın İstanbul'da tünel projeleri

D-100 ve TEM'e alternatif olarak yapılacak 18 projeyle İstanbul'un trafik sorununun çözümünde çok büyük bir aşama kaydedilecek.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 13:41..
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Binali Yıldırım'ın İstanbul'da tünel projeleri

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul trafiğine çözüm projeleri kapsamında, Sarıyer'den TÜYAP'a, Kuzey Marmara Otoyolu'na kadar bir tünel ağı kurulacağı açıklandı.

PLANLANAN ETAP 92.2 KİLOMETRE

Projenin şu an devam eden etabının 14.2 kilometre, planlanan etabının ise 92.2 kilometreden oluştuğu bilgisi verildi.

GÜNLÜK YAKIT TASARRUFU 832 BİN LİRA

Açıklamada, tüneller sayesinde araçlar yılda 2.5 milyon kilometre daha az yol yapılacağı, trafikte ise 50 bin saat daha az kalacağı belirtilerek, günlük toplam yakıt tasarrufunun 832 bin lira olacağına dikkat çekildi.

Binali Yıldırım'ın İstanbul'da tünel projeleri

Yeni tüneller, bağlantı yolları, viyadükler ve köprülerle D-100 ve TEM'e alternatif üçüncü bir ana hat oluşturulması hedeflendiği de kaydedilen açıklamada, "İstanbul'un en kalabalık ilçeleri ortadan kesen tünellerle kuzey-güney trafiği azaltılacak. Ayrıca Dolmabahçe'den Kuzey Marmara otoyoluna direkt kesintisiz bağlantı sağlayarak Zincirlikuyu-Büyükdere trafiğinin azaltılması amaçlanıyor." denildi.

Planlanan tüneller şöyle:

- Kağıthane (Cendere)-Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan (İstanbul Cad.) Tüneli: 6 kilometre.

- Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan-Bayrampaşa-Esenler (Hal Kavşağı) Tüneli: 5,57 kilometre.

- Bayrampaşa- Esenler (Hal Kavşağı)-Güngören-Esenler (Çinçin Deresi Yolu) Tüneli: 6 kilometre.

- Güngören-Esenler (Çinçin Deresi)-Bağcılar (Tavukçu Deresi Yolu) Tüneli: 5 kilometre.

- Bağcılar (Tavukçu Deresi Yolu)-Bahçelievler-Küçükçekmece (Olimpiyat Yolu) Tüneli: 5,6 kilometre.

- Bahçelievler-Küçükçekmece (Olimpiyat Yolu) - Küçükçekmece (Gümrük Yolu) Tüneli: 5,92 kilometre.

- Küçükçekmece (Gümrük Yolu)-Avcılar Küçükçekmece Gölü Geçiş Köprüsü: 1,9 kilometre.

- Avcılar-Esenyurt (Haramidere) Tüneli: 1,9 kilometre.

- Esenyurt (Haramidere)-Büyükçekmece (TÜYAP) Tüneli: 11,78 kilometre.

- Levazım-Armutlu Tüneli: 7,11 kilometre.

- Armutlu-Cendere Yolu Tüneli: 4,82 kilometre.

- Cendere Yolu-Ayazağa Tüneli: 1,78 kilometre.

- Ayazağa-Çayırbaşı Tüneli: 4,51 kilometre.

- Göztepe-Bostancı Tüneli: 10,2 kilometre.

- Sarıyer-Kilyos Tüneli: 14,1 kilometre.

Binali Yıldırım'ın İstanbul'da tünel projeleri

Yapımı devam eden tüneller ise şöyle:

- Dolmabahçe-Levazım Tüneli: 7,45 kilometre.

- Libadiye-Çamlıca Tüneli: 3,7 kilometre.

- Silahtarağa Cad.-Gaziosmanpaşa C. Tüneli (Tek Tüp): 0,80 kilometre.

- Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli: 3 kilometre.

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