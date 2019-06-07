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Binali Yıldırım'ın tercihi Uğur Dündar

Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına çıkacak olan Binali Yıldırım, moderatör olarak Uğur Dündar'ı istediğini söyledi.

Haber Merkezi | 07.06.2019 - 21:17..
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Binali Yıldırım'ın tercihi Uğur Dündar

AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın tartışmasını hangi kanalda ve hangi moderatörle gerçekleştireceği merak ediliyor.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Binali Yıldırım ile konuştuğunu belirterek çok önemli bir bilgiyi paylaştı. Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Binali Yıldırım’la konuştum az önce, ortak tv yayını için, “Benim tercihim tartışmayı Uğur Dündar'ın yönetmesi olur, mecraya gelince biz bir yerden yayını yaparız isteyen kanallar alır yayınlar” dedi." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'ın tercihi Uğur Dündar

UĞUR DÜNDAR'DAN TEŞEKKÜR

Uğur Dündar da, Candaş Tolga Işık'ın bu ifadelerine kendi sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Dündar paylaşımında, "Binali Bey'in durüstlüğüme duyduğu güvene ve böyle bir sorumluluğu üstlendiğimde adaletin terazisini asla saptırmayacağıma emin olmasına çok teşekkür ederim... Tabii kendisinden bu açıklamayı alan değerli meslektaşım Candaş Tolga Işık'a da..." ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım'ın tercihi Uğur Dündar

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