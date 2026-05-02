Bingöl’de heyelan sonrası bölgede yol çalışması

Türkiye genelinde şiddetli yağışlar sürüyor.

Yıllar sonra hayata dönen barajlar ve yeşeren bölgeler, ancak şiddetli yağışların getirdiği heyelan tehlikesi de hayatı zorlaştırdı.

Bingöl’de etkili olan yağışlar sonrasında bazı köy yollarında heyelanlar meydana geldi.

AŞIRI YAĞIŞLAR NEDENİYLE HEYELAN

Bu çerçevede, Solhan ilçesine bağlı Gençtavuz köyü yolunda aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu yol ulaşıma kapanırken, bölgede yol açma çalışması başlatıldı.

EKİPLER YOĞUN ÇALIŞMA SÜRDÜRÜYOR

Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşımın en kısa sürede yeniden sağlanması için yoğun çaba harcıyor.

Yetkililer, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.