Bingöl'de serinlemek için çaya giren 15 yaşındaki genç boğularak can verdi
Kiğı ilçesinde serinlemek için girdiği Peri Çayı’nda akıntıya kapılan lise öğrencisi Ali Kemal Övet, akıntıya kapıldı. Daha sonra olay yerine gelen ekipler tarafından karaya çıkarılan 15 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde acı bir olay yaşandı.
Serinlemek için Peri Çayı’na giren Kiğı, Fuat Dağıstan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Kemal Övet, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Ekipler tarafından sudan çıkarılan Ali Kemal'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Hastane morgunda yapılan otopsi işlemleri sonrası Kiğı Cemevi’ne getirilen Ali Kemal Övet’in cenazesi, ilçe merkezindeki aile kabristanında toprağa verildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)