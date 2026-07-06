Bingöl'de uçuruma yuvarlanan pikapta üç kişi yaşamını yitirdi

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Bingöl'ün Yayladere ilçesinde feci kaza...

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap uçuruma yuvarlandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla ilk olarak Adaklı Toplum Sağlığı Merkezi'ne, oradan da

Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

3 kişinin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.