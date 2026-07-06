Mark Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Cömert misafirperverlik için teşekkürler

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara’da düzenlenecek olan 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen Rutte, burada Erdoğan ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

DUYDUĞU MEMNUNİYETİ DİLE GETİRİP TEŞEKKÜR ETTİ

Görüşmenin ardından sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşım yapan Rutte, Cumhurbşakanı Erdoğan ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

NATO Zirvesi için duyduğu sabırsızlığı ifade eden Mark Rutte, cömert misafirperverlik için de ayrıca teşekkür etti.