Belçika Savunma Bakanı Francken: Tekrar merhaba benim güzel Türkiye'm

Dünyanın gözü Ankara'da...

Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Zirve öncesinde liderlerden ve bakanlardan paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

"TEKRAR MERHABE BENİM GÜZEL TÜRKİYE'M"

36. NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Belçika Savunma Bakanı Francken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tekrar merhaba benim güzel Türkiye'm ve eski dostum Mustafa Kemal Atatürk" ifadelerini kullandı.