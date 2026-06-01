Binyamin Netanyahu'nun saldırı talimatının ardından Lübnan'da yeniden göç başladı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kısa süre önce orduya Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermesinin ardından bölge sakinleri evlerini terk etmeye başladı.
İsrail'in insanlık dışı ve hukuksuz saldırıları sürüyor.
17 Nisan'da Lübnan ile İsrail arasında ilan edilen ateşkesin ardından Dahiye bölgesinde yaşayanlar evlerine dönmüştü.
YOĞUN ARAÇ TRAFİĞİ OLUŞTU
Ancak geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun verdiği saldırı talimatının ardından bölge halkı, yeniden göç etmek zorunda kaldı.
Yüz binlerce kişinin yaşadığı Dahiye bölgesinin ana ulaşım güzergahlarında yoğun araç trafiği oluştu.
BÖLGE SAKİNLERİ EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI
Çok sayıda aile, başkentte nispeten daha güvenli olduğu düşünülen bölgelere yöneldi.
İsrail ordusu, 2 Mart'ta başlattığı saldırılar kapsamında Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye yoğun hava saldırıları düzenlemiş; bölge sakinleri de bu süreçte evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
DAHİYE YOĞUN NÜFUSLU MAHALLELERİ KAPSIYOR
Dahiye bölgesi; Hureyk, Burc el-Baracne, Gubeyri ve El-Mureyce gibi yoğun nüfuslu mahalleleri kapsıyor.
MÜLTECİ KAMPLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Ağırlıklı olarak Şii Müslümanların yaşadığı Dahiye, Hizbullah'ın siyasi ve toplumsal açıdan etkili olduğu merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.
Dahiye; konut alanları, ticaret merkezleri ve pazar yerlerinin yanı sıra Burc el-Baracne, Sabra ve Şatilla Filistin mülteci kamplarına da ev sahipliği yapıyor.